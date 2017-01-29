«Кадров живого Путина в живом разговоре с Трампом нет»

Обозреватель российского Радио Свобода Елена Рыковцева – о телефонном разговоре президентов США и РФ.

«Это смешно, – пишет она у себя в Facebook. – Обсуждая телефонный разговор между Путиным и Трампом, они делят экран на две части.

Трампа представляет сам Трамп, который держит трубку, который в нее говорит, который окружен людьми, которые движутся вокруг него и пр. Короче, у них есть кадры живого Трампа в живом разговоре.

Путина представляет комплекс зданий Кремля: Государственный Кремлевский дворец, башни, соборы, звезды... Это такие картинки на экране меняются вместо Путина. Кадров живого Путина в живом разговоре у них нет.

Кстати, еще вчера в свой программе «Вести» ведущий Сергей Брилев сообщив, что в Твиттер выложена фотография Трампа, говорящего с Путиным в окружении своих помощников, с некоторой что ли обидой добавил: вон сколько их - пятеро! - против одного Путина.

Вопрос у меня к нему: откуда он знает, что Путин был один? Откуда он вообще знает, что это был Путин, который говорил по телефону, а не пранкер, допустим, Вован? Ни одной детали, ни одного пруфа того, что Путин вообще разговаривал, народу не предоставили. Где он был? С кем? В какой галстук был одет в момент исторического разговора? Ничего. Башня Кремля. Глядите на нее и представляйте, что это ваш президент. Один (одна) против пятерых американцев».