«Кадров живого Путина в живом разговоре с Трампом нет»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Федерер рассказал, с кем хотел бы разделить победу на Australian Open
Меркель и Мэй осудили запрет на въезд мусульман в США
У маленького Путинушки появился братик Шойгу
В 2016-м таможня пополнила бюджет страны на 6,5 млрд рублей
Писарев прокомментировал информацию по поводу себя во главе сборной Беларуси
Борис Акунин: «Я бы назвал это явление «россофобией»
Как вернуть пациентов психоневрологических интернатов в общество
Трамп 50 минут говорил с Путиным
Карпенко призывал учителей без формализма проводить шестой школьный день
БТ показало, как задерживали фигурантов «дела Кныровича»
Минчанка оставила отзыв о косметике и нарвалась на грубость от представителя компании
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
Друзья Тихановича рассказали о его последних неделях
«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича
Белковский: «Путину тошно от Лукашенко»
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
За сколько сдают самый дорогой коттедж под Минском и дом экс-главы Нацбанка
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ
«Опасения, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались»
Владимир Войнович рассказал, чего боятся Путин и Лукашенко
Пятерка по «сейшеловедению»!
«Пора Белстату придумывать новую формулу расчета средней зарплаты»
Ну и ну!
Лукашенко извинился и назначил министром здравоохранения… министра труда
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Три орешка для Золушки», или Какие три обещания оказались не по зубам Лукашенко
Раскодировать Беларусь
«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД»
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубаи
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Комментарии
29.01.2017
«Кадров живого Путина в живом разговоре с Трампом нет»

Обозреватель российского Радио Свобода Елена Рыковцева – о телефонном разговоре президентов США и РФ.

«Это смешно, – пишет она у себя в Facebook. – Обсуждая телефонный разговор между Путиным и Трампом, они делят экран на две части.

Трампа представляет сам Трамп, который держит трубку, который в нее говорит, который окружен людьми, которые движутся вокруг него и пр. Короче, у них есть кадры живого Трампа в живом разговоре.

Путина представляет комплекс зданий Кремля: Государственный Кремлевский дворец, башни, соборы, звезды... Это такие картинки на экране меняются вместо Путина. Кадров живого Путина в живом разговоре у них нет.

Кстати, еще вчера в свой программе «Вести» ведущий Сергей Брилев сообщив, что в Твиттер выложена фотография Трампа, говорящего с Путиным в окружении своих помощников, с некоторой что ли обидой добавил: вон сколько их - пятеро! - против одного Путина.

Вопрос у меня к нему: откуда он знает, что Путин был один? Откуда он вообще знает, что это был Путин, который говорил по телефону, а не пранкер, допустим, Вован? Ни одной детали, ни одного пруфа того, что Путин вообще разговаривал, народу не предоставили. Где он был? С кем? В какой галстук был одет в момент исторического разговора? Ничего. Башня Кремля. Глядите на нее и представляйте, что это ваш президент. Один (одна) против пятерых американцев».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:27)
Главное
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
Один год надежды.
Как команда неудачников (почти) сотворила чудо
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко
«Это просто смешно». Карбалевич – о переназначении министра Малашко
За сколько сдают самый дорогой коттедж под Минском и дом экс-главы Нацбанка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY