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Комментарии
29.01.2017
Борис Акунин: «Я бы назвал это явление «россофобией»

Писатель Борис Акунин, который уже пару дет живет за пределами РФ, ответил читателям, «насколько реально «там» за последние два-три года изменилось на низовом уровне отношение к России и русским».

– На человеческом уровне, на уровне общения – никак не изменилось, – ответил он на «Эхе Москвы». – Я живу в трех европейских странах и никакой «русофобии» не вижу. Но оформилось нечто иное. Я бы назвал это явление «россофобией»: недоверие и неприязнь к России как к государству. Началось это с Крыма, усилилось после донбасских событий. То есть к русским людям, русской культуре, русскому языку в Западной Европе (я близко вижу Британию, Францию и Испанию) относятся безо всякого предубеждения, но официальная, политическая Россия стала восприниматься как дестабилизирующий фактор и потенциальная угроза.

 
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