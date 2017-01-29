«Вы не могли бы пересесть в другое кресло? Спасибо, извините»

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Рокировка недели

Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Валерия Малашко. Пикантность ситуации в том, что новоиспеченный министр получил должность, пробыв до этого полтора месяца министром труда и социальной защиты.

Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко

Главе государства даже пришлось извиняться, ссылаясь на мнение сообщества медиков.

Получилось у Лукашенко это легко и непринужденно, словно он попросил впереди сидящего зрителя в кинотеатре пересесть в другое кресло. Но независимым экспертам не до смеха. Политолог Валерий Карбалевич назвал данную ситуацию абсолютно ненормальной.

Постановление недели

В понедельник Совмин утвердил комплекс по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. В прессе стали появлятся сдержанно-лестные отзывы о сулящем «прогрессивные новшества» документе.

«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»

Например, согласно программе, в ближайшее время Нацбанк должен стать мегарегулятором финансового рынка, в нынешнем году планируется отменить право исполкомов на приобретение акций хозобществ и т.д.

Независимый экономист Ярослав Романчук раскритиковал документ, приведя ряд аргументов.

Задержание недели

В среду стало известно о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича.

Ближе к концу недели стали известны подробности дела. По официальной информации, в результате оперативной разработки были задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, в том числе и Кнырович.

Кнырович: «Эта история – диагноз госаппарату»

Как заявили в КГБ, представители фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» (Кнырович является ее соучредителем) в 2014-м организовали теневые тендеры на закупку дорогостоящей продукции.

— Снисхождения к жуликам никакого не будет. Вор должен сидеть в тюрьме, — заявил Лукашенко, комментируя очередное громкое дело.

Конфискация недели

Судебный исполнитель Людмила Клыга (вторая справа)

В среду судебные исполнители конфисковали личный автомобиль у лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича за неуплату штрафов, которыми активиста наказали за участие в уличных акциях.

Судебный исполнитель обвинила Дашкевича в наезде на ее ногу

Друзья и знакомые Дмитрия ответили на действия властей призывом совместно оказать помощь семье Дашкевичей.

Накануне активист вернул свое авто: «Неизвестный оставил мне 2 тысячи долларов».

Эффективность недели

— Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет, — заявил после очередного совещания у главы государства председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

На том совещании Лукашенко возмутился просьбам правительства продлить действие экспортных квот на лес. Мол, свои модернизированные предприятия простаивают. И тем не менее просьба Совмина была удовлетворена.