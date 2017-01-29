Как вернуть пациентов психоневрологических интернатов в общество

Эксперт: Лишение дееспособности – это убийство в человеке гражданина.

Эксперимент по подготовке к самостоятельной жизни людей с психическими и ментальными нарушениями, проведенный в Кобрине, показал: они могут и хотят взять жизнь в свои руки. Трое участников курса социализации были практически готовы покинуть стены закрытого учреждения.

– У этих людей были перспективы устроиться на работу и налаживать свою жизнь. Участники эксперимента осознанно относились к ситуации, они строили планы, представляли, как могли бы менять свою жизнь за стенами интерната, – рассказывает координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Тот же эксперимент показал, что у людей, у которых нет родственников, нет никаких шансов покинуть стены психоневрологического интерната. Белорусские реалии помешали участникам эксперимента начать самостоятельную жизнь. Причина – в отсутствии жилья и специальных услуг, которые бы помогли этим людям решать насущные проблемы.

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