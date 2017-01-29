Трамп 50 минут говорил с Путиным

Вечером в субботу состоялся первый после инаугурации американского президента телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В ходе беседы лидеры обсудили проблемы терроризма, Сирию, Украину и другие вопросы, и добавил, что американцы относятся к России с симпатией, сообщает сайт президента РФ.

Разговор между российским и американским президентами стал третьим из пяти запланированных на субботу звонков Дональда Трампа. До беседы с Путиным Трамп успел переговорить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. С американской стороны, помимо самого Трампа, в беседе принимал участие вице-президент США Майк Пенс.

В ходе беседы «обстоятельно обсуждены» международные проблемы— борьба с терроризмом, развитие ситуации на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, а также сферу стратегической стабильности и нераспространения ядерного оружия, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили основные аспекты украинского кризиса. Они двух стран договорились наладить партнерское сотрудничество по этим и другим направлениям.

Приоритетной задачей названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.

После 50-минутного разговора с российским президентом Трамп также должен был связаться с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.