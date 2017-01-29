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29.01.2017
Потрясающие костюмы участниц «Мисс Вселенная»

Перья марабу, расшитые стразами бикини и головные уборы, похожие на ананас, — нет, это не карнавал в Рио-де-Жанейро. Это конкурс «Мисс Вселенная — 2017».

Участницы одного из самых престижных конкурсов красоты в мире продемонстрировали свои варианты национальных костюмов во время предварительного этапа, пишет bigpicture.ru.

Финал конкурса состоится 30 января. Ведущими трансляции будут Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону «Мисс Колумбия». Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, «Мисс Филиппины».

Предварительный отбор начался в четверг. К финалу из 86 участниц останется только 12 самых красивых. Ожидается, что трансляцию финала будет смотреть более 500 тысяч человек по всему миру. Посмотрим, какие идеалы красоты в моде в 2017 году.

 
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