Чем глава Госконтроля насмешил и напугал предприятия

Леонид Анфимов так похвалился достижениями ведомства за последнее время, что руководители предприятий сильно напряглись.

В среду председатель Комитета государственного контроля, рассказывая об итогах деятельности ведомства за прошлый год, отметил:

– Мы не идем на предприятие с проверкой просто потому, что там давно не были. Каждой проверке предшествует глубокое изучение деятельности этого субъекта хозяйствования. Собираем всю оперативную информацию с участием органов финансовых расследований КГК, правоохранительных органов, чтобы определить наличие нарушений или вероятность их совершения. Идем, что называется, на проблему, зная, что она там есть.

Руководители многих предприятий, вероятно, рассмеялись после этих слов. Вот лишь один факт: на сайте Госконтроля можно найти план проверок на ближайшие полгода.

Если исходить из заявления Леонида Анфимова, то (в случае нахождения вашего предприятия в списке) готовьтесь, что нарушения найдут.

Но к этому давно могли привыкнуть. Больше в выступлении главы Госконтроля напрягло другое.

Несмотря на меньшее количество проверок, органы КГК за 2016 год взыскали в бюджет внушительную сумму в Br250 млн — на 17,5% больше по сравнению с 2015-м.

А теперь внимание: на первое полугодие 2017-го запланировано еще на 23,5% меньше проверок, чем за аналогичный период прошлого года. То есть напрашивается логичный вывод, что попавшие в центр внимания Госконтроля заплатят не просто штрафы, а большие штрафы.

Вообще же не может удивлять то, чем гордятся в Госконтроле. Сколько лет уже функционирует этот орган, но это почему-то не привело к исчезновению нарушений на предприятиях.

А учитывая ситуацию в белорусской экономике, скоро может оказаться, что проверять будет почти некого.