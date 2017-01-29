Первое восстание в ГУЛАГе

24 января 1942 года, в субботу, около 16 часов в лагере «Лесорейд» (Воркутлаг), который располагался в шести километрах от села Усть-Уса в Коми АССР, произошло восстание. Правду об этом трагическом событии мы узнали совсем недавно...

Фото marakou.by

В Коми АССР перед войной количество заключенных вдвое превышало гражданское население. Лагерный режим все больше ужесточался. Это прежде всего било по заключенным с 58-й статьей («контрреволюционные преступления»). В отличие от остальных категорий заключенных, они с началом войны лишались даже возможности пойти на фронт и погибнуть там...

Лагерь «Лесорейд» был небольшим как по масштабам производства, так и по численности заключенных. Всего их здесь значилось 193 плюс 27 человек вольнонаемных. Две трети были осуждены по 58-й статье. Работали на заготовке древесины для рудостойки, шпал.

Здесь содержался бывший нарком просвещения Беларуси Владимир Пивоваров, прошедший через страшные пытки двухлетнего следствия в минской внутренней тюрьме НКВД. На обеих руках у него мучители вырывали ногти...

Вплоть до последнего времени имя этого человека категорически запрещалось вспоминать под любым предлогом. Что же это за загадочный человек? Откроем первое упоминание о нем:

«Пивоваров Владимир Иванович (1904--1941), нарком просвещения БССР. Родился в 1904 году в деревне Семеновка Рогаческого района. Член КПСС с 1931 года. В 1924 году после окончания Рогачевского педагогического техникума работал учителем, директором семилетней школы в Мозырском районе. В 1930 году окончил физико-математический факультет БГУ… В последующие годы работал старшим научным сотрудником физико-технического института АН БССР. С 29 октября 1937 года – нарком просвещения БССР. 2 июля 1938 года арестован. 28 января 1940 года исключен из членов КП(б)Б, решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 29 мая 1940 года осужден на 15 лет исправительно-трудовых работ…»

(Из историко-документальной хроники «Память. Рогачевский район». Мн., 1991.)

Массовому читателю практически ничего не известно о фактах массового сопротивления режиму ГУЛАГа. А ведь именно осенью 1941 года в знак протеста против действий лагерной администрации произошел ряд первых как стихийных, так и организованных выступлений заключенных...

Осенью 1941 года в «Лесорейде» возник заговор. По материалам следствия НКВД и лагерной администрации, его инициаторами стали так называемые «троцкисты» и «эсеры». Идейными вождями следует считать В.Пивоварова и бывшего управляющего «Комилес» А.Макеева.

Как бы то ни было, эти два человека принялись претворять заговор в жизнь, искать единомышленников. Первое организационное собрание состоялось в декабре 1941 года. По мнению заговорщиков, за восставшими должны были пойти и влачившие голодное существование колхозники. Собирались еще несколько раз. Создали штаб восстания и назначили его срок: январь 1942 года.

Повстанцы выработали такую программу действий:

1. Освобождение из лагерей и тюрем всех заключенных.

2. Вовлечение на сторону восставших трудящихся и спецпереселенцев, а также местного населения.

3. Создание на основе добровольного набора вооруженной армии для отправки на фронт.

4. Немедленное развитие частной собственности и роспуск колхозов.

Восстание должно было начаться одновременно в «Лесорейде» и в лагпункте Поле-Курья. После объединения повстанцы намеревались захватить райцентр Усть-Уса, оттуда по рации предъявить ультиматум об освобождении всех заключенных Воркутлага, а в случае отказа двигаться группами на Воркуту, Инту, Котлас, освобождая заключенных.

В субботний день 24 января 1942 года (это было первое в истории ГУЛАГа вооруженной выступление. – И.К.) свободные от дежурства охранники собрались в баню. Стоило захлопнуться банной двери, как по строго разработанному Пивоваровым плану восставшие разоружили стрелка охраны, а затем, проникнув в казарму, и дежурного.

Вооружившись, группа заключенных направилась к бане, и стрелков перевели под замок в овощехранилище.

Открыли зону. Восставшие отправились по баракам и стали агитировать примкнуть к ним. Открыли продовольственный и вещевой склады. Всем повстанцам были выданы новые полушубки, валенки, бушлаты, брюки, шапки, рукавицы. Из гужевого транспорта был организован обоз на восьми подводах.

Часть заключенных, в основном неполитические, не поддалась на уговоры участвовать в восстании, разбежались по углам в зоне и за ее пределами.

Тем временем в «Лесорейде» из 141 человека, одетого и обутого в новое обмундирование, окончательно согласились на выступление 109. Согласившиеся двинулись на Усть-Усу.

Первым нападению подверглось здание камеры предварительного заключения. Повстанцы освободили 38 человек. 12 их них согласились к ним примкнуть. А в это время другая группа повстанцев подступала к зданию почты. К вечеру здание было уже в их руках.

Еще одна группа повстанцев пыталась захватить аэродром, где в это время находились два самолета. Но охрана встретила повстанцев огнем. Те вынуждены были отступить.

Своего апогея бой достиг у здания милиции. Несли потери и повстанцы. Чудом через радиобюро управления пароходства в Сыктывкар ушла телеграмма о восстании. Усиливался бой за здание милиции. Увеличивалось и количество его защитников: подошли еще 16 бойцов военизированной охраны пароходства. Стрельба не утихала ни на минуту. Все чаще окровавленные люди стали появляться и на пороге больницы.

...День 24 января шел на убыль. После полуночи на помощь усть-усинцам прибыли 15 стрелков из Поле-Курьи. Перевес сил склонился на сторону обороняющихся. Почувствовав это, повстанцы отступили: на десяти подводах двинулись вверх по Печоре. Отступление больше напоминало бегство, и в результате этого большая часть повстанцев в разных концах села была брошена на произвол судьбы.

На следующий день все оставшиеся в живых повстанцы в сорокоградусный мороз были поставлены перед зданием милиции на колени. Было приказано держать руки на затылке. На коленях же их заставили доползти до тюрьмы.

Поздно ночью 25 января о восстании стало известно и в наркоме внутренних дел Коми АССР. Сразу же в кабинете наркома С.Кабакова был созван весь оперсостав наркомата. На следующий день по указанию наркомата в Усть-Усе был установлен комендантский час. А во всех населенных пунктах бассейна реки Печоры на территории республики были организованы посты наблюдения. К примеру, в Абези на это дело мобилизовали даже школьников. В их числе был и ученик седьмого класса Олег Ефремов, ныне известный актер и режиссер (отец Олега, Николай Иванович, отбывал здесь заключение).

Строжайший, какой только возможен, режим был установлен и в лагерях. Чтобы среди заключенных уловить даже шепот, даже намек о восстании, была задействована вся лагерная агентурная сеть.

Последняя группа повстанцев оказавшая ожесточенное сопротивление была уничтожена 30 января 1942 года. А после поражения началась кровавая расправа. Убивали живых и добивали раненых, не щадя никого. Пивоваров и оставшиеся в живых руководители восстания были доставлены в сыктывкарскую тюрьму НКВД.

В течение двух месяцев шло следствие. 30 марта 1942 года по постановлению Особого совещания НКВД СССР 26 участников восстания, в том числе и Пивоваров, были расстреляны.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что восстание было актом сопротивления людей, безвинно осужденных в годы сталинского произвола.

Прошли годы... Жена и дочь Владимира Ивановича, по известным причинам, перед войной вынуждены были уехать из БССР на постоянное место жительства в г. Волжский Волгоградской области. Неоднократно Евгения Ивановна посылала письма на имя Сталина, Калинина, Берии с просьбой сообщить, где находится ее муж. Неоднократные обращения в ГУЛАГ тоже ни к какому результату не привели.

Зато после каждого обращения ее вызывали в МГБ и говорили: «Что вы хотите, ведь ваш муж – враг народа», и предлагали оформить развод.

В 1953 году, сразу после смерти Сталина, – вновь обращение в прокуратуру с просьбой о реабилитации мужа.

25 декабря 1954 года дело по обвинению Пивоварова Владимира Ивановича было пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР. Приговор Военной коллегии от 29 мая 1940 года в отношении Пивоварова В.И. по вновь открывшимся обстоятельствам был отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено (и ни слова о приговоре Особого совещания НКВД СССР от 12 марта 1942 года).

Архивы только заговорили. О тысячах людей, таких, как Пивоваров, которые стали жертвами тоталитарного режима, полстолетия не упоминалось ни слова. Сегодня только полная, даже горькая правда является первоочередной гарантией от реставрации кровавого тоталитарного режима.

Игорь Кузнецов: Как бесы изгоняли людей