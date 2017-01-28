Карпенко призывал учителей без формализма проводить шестой школьный день

Министр образования Игорь Карпенко призвал педагогов относиться к организации шестого школьного дня без формализма и активно участвовать в анализе учебников для внесения в них необходимых корректив.

Об этом он заявил, посещая в Жабинке среднюю школу № 1, сообщает БЕЛТА.

Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей

Родители, по мнению руководителя Минобразования, должны быть активными участниками образовательного процесса и ориентировать детей не только на поступление в вузы, но и в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования.

– Главное – не получение высшего образования, а целенаправленная подготовка к взрослой жизни, успешная социализация, - подчеркнул министр.

Кроме того, Игорь Карпенко отметил, что главная задача родительских комитетов и попечительских советов школ заключается не в сборе денег, а в совместном участии в решении различных проблем образовательного процесса, особенно в воспитании молодежи.