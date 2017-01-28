БТ показало, как задерживали фигурантов «дела Кныровича»

В сюжете вечерней «Панорамы» 27 января Александра Кныровича объявили «идейным вдохновителем» коррупционной системы поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости.

В новостном сюжете, который идет под логотипом КГБ, описывается официальная версия коррупционной схемы, за осуществление которой был задержан Александр Кнырович и еще 10 человек.

«Белорусский партизан» отмечает, что новыми являются два утверждения:

— Александр Кнырович назван «идейным вдохновителем» схемы;

— Наряду с другими фигурантами дела он якобы был задержан с поличным.

Уголовному кодексу неизвестно понятие «идейного вдохновителя». Близкими к нему по смыслу могут быть понятия «организатора" или "пособника». Ни тем, ни другим в официальном пресс-релизе КГБ Александр Кнырович не назывался.

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Неверной также является информация о задержании с поличным, пишет «Белорусский партизан». Как стало известно ресурсу от близких Александра Кныровича, бизнесмен добровольно явился на допрос в качестве свидетеля по делу. Это подтверждает и сообщение самого Кныровича, оставленное в соцсети.

Среди показанных в сюжете телеканала задержанных хорошо знакомые с Кныровичем люди не узнали ни его, ни машины, которой он обычно пользуется (светло-коричневая Volvo).

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