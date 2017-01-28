Минчанка оставила отзыв о косметике и нарвалась на грубость от представителя компании

В ответ на пост о качестве одного из продуктов «Белита-М», размещенном в Instagram минчанки Анастасии, представитель компании перешел черту и обвинил девушку во вранье, причем сделал это не самым вежливым способом.

Началось все с того, что в своем Instagram Анастасия написала пост о том, что ей не понравился один из продуктов «Белиты» — маска по уходу за волосами. Нельзя сказать, что девушка растоптала производителя или его продукт, просто поделилась личными впечатлениями.

Пост Анастасия написала еще 10-го ноября и уже успела забыть о нем. Но позавчера в комментариях к записи появился ответ с официального аккаунта «Белита-М». Слово за слово, и девушку обвинили во вранье.

Анастасия сделала скриншоты переписки и выложила их в сеть. Ее недовольство стилем общения представителя компании собрало несколько сотен комментариев.

Через некоторое время девушке пришло письмо от менеджера, вступившей с ней в беседу. В нем уже бывший представитель компании просит Анастасию удалить всю переписку, поскольку ее уже уволили и в понедельник она будет искать новую работу.

Сегодня Анастасии ответила и «Белита-М». Компания подтверждает, что менеджер была уволена, и просит у девушки прощения за случившееся.

— Обещают в понедельник отдать подарок. Я, конечно, в шоке от случившегося, — рассказывает Анастасия. — Я не добивалась увольнения человека, но за свои слова отвечать надо.