Разгоняться во время секса быстрее 5 м/с запретил Союз мусульман Казахстана

Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии дополнили запрет на суррогатное материнство целым рядом рекомендаций относительно половой жизни супругов.

В частности, правоверным мусульманам не рекомендовано использовать мужской половой член в качестве флагштока, а также устанавливать в женских гениталиях запирающие устройства. Строго регламентирована и скорость, с которой супруги могут двигаться во время сношения.

Когда инициатива привлекла всеобщее внимание, глава СМК Мурат Телибеков, казахстанский журналист и политик, признался, что ее целью был троллинг официального духовенства республики.

– Наше заявление – это реакция на абсурдное заявление Духовного управления мусульман Казахстана, которое вынесло религиозный вердикт о запрете суррогатного материнства. Причём в официальном заявлении звучат такие доводы, как «согласно шариату матка женщины не является предметом торга, которую можно продавать, предоставлять в аренду». Мы решили дополнить список официального духовенства, чтобы подчеркнуть его нелепость, – пояснил Мурат Телибеков в комментарии Life.