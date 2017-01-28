Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Карпенко призывал учителей без формализма проводить шестой школьный день
БТ показало, как задерживали фигурантов «дела Кныровича»
Минчанка оставила отзыв о косметике и нарвалась на грубость от представителя компании
Разгоняться во время секса быстрее 5 м/с запретил Союз мусульман Казахстана
«Невядомы пакінуў мне $ 2000». Дашкевіч вярнуў канфіскаванае аўто
Беларусь подарит Сербии 8 истребителей и 12 «Буков»
Гамяльчук, які дабіўся пакарання за абразу беларускай мовы: яна сама сябе абараніць не можа
Друзья Тихановича рассказали о его последних неделях
Невзоров: Мутко подцепил ДНК барана?
За взятку задержан идеолог предприятия ЖКХ Минской области
Скончался первый глава «ЛНР»
Передача НТВ про доходы Навального. В четырех абзацах
«Лукашенко, наверное, не понимает, какого франкенштейна он создал»
Глава минской милиции внимательно следит за критикой в интернете
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белковский: «Путину тошно от Лукашенко»
«Если безработный заплатит налог — будет ли проверка, где же он взял деньги?»
Ну и ну!
Лукашенко извинился и назначил министром здравоохранения… министра труда
Фото дня: Сидящие под Лукашенко
Как могут изменить минимальный трудовой стаж для части белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Три орешка для Золушки», или Какие три обещания оказались не по зубам Лукашенко
Раскодировать Беларусь
СМИ: Слушатель Академии управления при президенте Беларуси рассказал про видеокомпромат на Трампа
«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД»
«Авторы модели уже пенсионного возраста. В таком состоянии не меняют взгляды»
Пазьняк: Першае, што трэба зрабіць – заткнуць пашчу электроннага бандыта
«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»
«Запрашаем у пекла 1944-1954 гадоў»
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубаи
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
28.01.2017
Беларусь подарит Сербии 8 истребителей и 12 «Буков»

Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.

Как сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Политика».

Джорджевич отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов с выходом на рынки третьих стран.

«Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения. Беларусь заинтересована в ракетном топливе и других товарах нашей промышленности», — сказал министр.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич 26−27 января посетил с визитом Беларусь. На встрече с ним Александром Лукашенко отметил: «Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:3)
Главное
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
Один год надежды.
Как команда неудачников (почти) сотворила чудо
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко
«Это просто смешно». Карбалевич – о переназначении министра Малашко
За сколько сдают самый дорогой коттедж под Минском и дом экс-главы Нацбанка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY