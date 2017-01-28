Беларусь подарит Сербии 8 истребителей и 12 «Буков»

Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.

Как сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Политика».

Джорджевич отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов с выходом на рынки третьих стран.

«Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения. Беларусь заинтересована в ракетном топливе и других товарах нашей промышленности», — сказал министр.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич 26−27 января посетил с визитом Беларусь. На встрече с ним Александром Лукашенко отметил: «Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать».