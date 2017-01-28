Что вызывает недоумение в обвинении Кныровичу

«Неужели коммуналка снизится?».

Итак, КГБ сообщил о раскрытии противоправной деятельности должностных лиц в сфере ЖКХ. Согласно обвинению с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг», учредителем и директором которого является Александр Кнырович, с помощью «откатов» организовывали проведение «заказных» тендеров для реализации дорогостоящей продукции – предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

Фото probusiness.by

При получении взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей были задержаны руководители и должностные лица А. Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ»), А. Клец (РУП «Брестэнерго»), И. Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой»).

Но вот какая формулировка в тексте сообщения Комитета госбезопасности вызвала у многих вопросы:

«Суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения».

Тема высоких коммунальных тарифов муссируется в Беларуси давно. Год назад ею в который раз лично занялся Александр Лукашенко. В начале 2016-го он заявил, что в ЖКХ занимаются приписками, дал команду посадить десяток-другой человек и поручил во всем разобраться Госконтролю. Итогом стал новый указ о тарифах на ЖКУ. Правда, в новых жировках белорусы не заметили каких-то существенных изменений – счета, выставленные к оплате, по большому счету остались прежними.

И вот спустя год власти нашли нового виновника высоких тарифов ЖКХ. Из озвученного обвинения можно сделать вывод, им является бизнесмен Кнырович.

Это вызывает недоумение, если не горькую улыбку. Судя по комментариям на дискуссионной площадке talks.by, большинство в обвинении сильно сомневается.

«Неужели коммуналка снизится? Ааа, понял, повысится! Ущерб то кому-то нужно возмещать».

«100% услуг ЖКХ не платим, почитаешь – так мы, наверное, уже 300% платим».

«Какая красивая история, прям зачитался. Можно ещё Кеннеди на него вешать».

«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича