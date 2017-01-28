Друзья Тихановича рассказали о его последних неделях

Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Александра Тихановича: вдова музыканта сейчас возвращается из Израиля, где у нее были концерты.
Фото: Елена Зуева, TUT.BY
Как сообщили TUT.BY источники из близкого окружения семьи, народный артист Беларуси Александр Тиханович скончался в 6 часов утра 28 января в реанимации 10-й городской клинической больницы Минска.
— Последние несколько недель он был уже совсем плох, не выходил из дома. Ядя улетела на гастроли в Израиль — они были запланированы ранее, — Саша остался, — рассказывает источник.
Когда друзья поняли, что состояние здоровья музыканта критическое, они срочно госпитализировали его — это было во вторник, 24 января.
По некоторым данным, Тиханович страдал в том числе и от онкологического заболевания.
Последнее видео артиста, снято в декабре 2016 года:
Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем и гражданская панихида пройдут 30 января в Белорусской государственной филармонии.
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