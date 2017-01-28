От Мэрилин Монро – до Рианны: кто из звезд не стеснялся показывать соски

На балу модного дома Christian Dior по случаю показа первой кутюрной коллекции дизайнера Марии Грации Кьюри и в прогулках по Парижу Белла Хадид поразила своими откровенными нарядами (все могли рассмотреть грудь модели). Сегодня в нашей подборке звезды, которые не стесняются показывать соски.

Тренд «голые соски» — один из самых популярных в Голливуде. Звезды намеренно не надевают нижнее белье на красные дорожки и светские мероприятия, чтобы все смогли рассмотреть их почти обнаженную грудь. Кажется, что все началось с Ким Кардашьян, которая решила, что ее грудь прекрасна и никакие бра ей не нужны.

Звезда реалити-шоу стала носить облегающие топы, правда, тогда еще из плотной ткани. А мы смогли разглядеть очертания ее сосков.

В 2014 году тренд поддержала Рианна и вышла на красную дорожку престижной премии в области моды CFDA в прозрачном платье, усыпанном кристаллами Swarovski. На этот раз соски были уже напоказ.

Но Ким и Рианна не были первыми звездами, которые решили оголить грудь. Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Шер и Кейт Мосс в 90-е выходили на красные дорожки в откровенных нарядах.

Но тогда это были единичные случаи. Сейчас «голые соски» спокойно прогуливаются по улице.

«Нет лифчика — нет проблем» (фото)