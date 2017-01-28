«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича

Руководитель Минского союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин поделился с Еврорадио впечатлениями от новости об аресте Александра Кныровича и высказываний о нем Александра Лукашенко.

Напомним, глава государства высказался о бизнесмене в очень жесткой форме.

– На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали... Там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили там все, эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он же теперь просит о помиловании, оказывается, он готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. На них клейма ставить негде. И снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме! Такую резолюцию я только что наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности, — сказал Лукашенко.

Своими впечатлениями от новости об аресте Кныровича и высказываний Лукашенко с Еврорадио поделился руководитель Минского союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин, который присутствовал на встрече с главой государства:

– Думаю, это дело дальше может решать только суд и следствие. Что тут уж говорить... Презумпция невиновности должна быть. А то, что сказал руководитель страны... Мы все в шоке от того, что тут еще сказать. Что крыльями размахивать, если нет информации.