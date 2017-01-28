«Хамство в России пропитало все общество»

В очередной раз какой-то негодяй не пропустил скорую, инцидент опять попал в СМИ, и народ возмущённо зашумел.

К народному негодованию добавился грозный голос депутата от партии "Единая Россия" Александра Сидякина, который, наконец, решил бороться с новой бедой дорог (дураками):

«Сегодня в СМИ появилась видеозапись из Санкт-Петербурга, на которой водитель с пониженной социальной ответственностью хамит и угрожает медику, а в неотложке в это время находится пациент... О чем думают вообще такие "автолюбители"? Их наплевательство на закон, общественный порядок просто оторопь берет. Все-таки в их воспитании в школе, или на курсах по вождению, было серьезное упущение, раз они позволяют себя так вести. Может это какая-то разновидность заболевания и таким людям требуется госпитализация?»

И далее депутат Сидякин предлагает поднять штрафы для таких людей с пониженной социальной ответственностью... Не хотелось бы быть адвокатом негодяев, которые не пропускают скорые, но кто-то же должен ответить депутату Александру Сидякину.

Проблема с хамством в России не ограничивается поведением отдельных негодяев на дорогах. Проблема хамства пропитала всё наше общество. Каждый раз, когда простой человек сталкивается с государством, он получает в рожу шматок говна. Возможно, моя метафора покажется вам немного резкой, но это лишь до того момента, когда вы придете в бесплатную поликлинику или столкнетесь с полицейским, которому надо повышать раскрываемость.

Государство для простого человека – это такая большая авиакомпания-дискаунтер (привет, "Победа"!). Хочешь выбрать себе местечко поудобнее? Плати! Хочешь, чтобы для ног было побольше места? Плати! И спинку откинуть нельзя.

На базовом уровне вся система показывает тебе, что ты говно, и пора бы распахнуть кошелек, чтобы твоя жопа ощутила всю прелесть рыночной экономики. Хочешь, чтобы твои посылки не воровала "Почта России"? Пользуйся дорогими платными сервисами. Хочешь, чтобы главврач больницы не заставлял тебя ползти по лестнице после операции – так вот ведь платная клиника, где тебя будут на руках носить. Всё честно.

Каждый день, когда простой человек садится в свою машину и едет на работу, ему жизнь объясняет правила игры. А правила игры очень простые: есть деньги, связи, корочка – делай что хочешь.

Каждый день простой человек сталкивается с мажорами, которым не писаны правила, которые не боятся полиции. Он сталкивается с вашими коллегами, депутатами, которые с мигалками (да и без мигалок) нарушают правила, пользуются служебным положением и ставят себя выше других автомобилистов в потоке.

Вам далеко ходить не надо. Выгляните в окошко – у вас там прямо у подъезда Думы будет незаконная парковка, а ещё выделенная полоса для автобусов, по которой регулярно ваши коллеги едут, словно они автобусы...

А ещё за углом есть Тверская улица, где нельзя сделать удобные наземные переходы, так как это трасса федерального значения, и по ней возят важных чиновников. И не дай бог какой-нибудь простолюдин захочет улицу перейти, когда царя повезут.

А знаете, сколько там их возят? У меня веб-камера в офисе висит с видом на Тверскую. Там каждые полчаса кто-то, крякая, раскидывает простых автомобилистов. То есть сегодня мы живем в такой стране, где есть господин Сечин, который ездит по городу с мигалкой (скорее всего, она ему не положена), и есть его пресс-секретарь, который на вопрос "Какого хрена?" отвечает "Идите в жопу!".

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Я вот считаю, что это очень честный ответ. Господин Леонтьев блестяще ответил журналистам "Дождя", и я совсем не разделаю той травли, которой он после своего ответа подвергся. Леонтьев честно сказал то, что хотели сказать десятки других чиновников, но до сих пор старались сохранить лицо.

Господин Леонтьев мог бы быть пресс-секретарем всего государства российского, встать на красивую трибуну где-нибудь на Лобном месте и сказать: "Дорогие россияне, тут такое дело... Чего вы до нас дое…сь? Идите в жопу!"

К сожалению, в такой токсичной среде не все могут оставаться людьми. Кто-то, униженный начальником, идет бить своего ребенка (теперь это безопасно благодаря вам и вашим коллегам), кто-то после контакта с полицией идёт и травится боярышником, кто-то, простояв час в пробке из-за перекрытия дороги для проезда очередного кортежа, набьёт морду другому зазевавшемуся автомобилисту. Ну а кто-то, посмотрев на весь этот беспредел за окном, не пропустит скорую.

Мне сложно сказать, в какой момент люди ломаются. У каждого своя последняя капля. Здесь, конечно, можно поднять штрафы, лишать негодяев прав. Но от этого люди не перестанут в один прекрасный день ломаться, терять человеческий облик и вести себя как охреневшая скотина.

Вы в своем предложении ссылаетесь на опыт Германии и Сингапура, где народ скорые пропускает очень хорошо. Но пропускают их не потому, что штрафы там большие. Любой нормальный человек пропустит скорую вне зависимости, от того, какой за это штраф. Это естественная реакция любого здорового человека – оказать помощь. Просто в Германии и Сингапуре человек чувствует себя человеком вне зависимости от достатка и положения в обществе. Вот и весь секрет. Может быть, стоит уже принять законы, чтобы не тянуло к боярышнику?