Невзоров: Мутко подцепил ДНК барана?

Публицист Александр Невзоров прокомментировал очередное выдающееся заявление вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Недавно заместитель главы российского правительства вступился за хоккеисток национальной сборной, обвиненных в употреблении допинга. По словам Мутко, виной всему могут быть сексуальные контакты.

«Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти», — заявил чиновник.

― Вообще вот это разговор про то, что ДНК передается – ну, может быть, правда Мутко перед этим ел какой-нибудь шашлычок из баранины и подцепил ДНК того существа, из которого шашлычок был сделан, потому что такое заявить очень сложно, ― сказал публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы».

Кстати, вы обратите внимание, как мягко и спокойно МОК ответил Мутко на его заявление о передаче. Вы все-таки поймите, что иногда не назвать человека идиотом – это огромный тяжелый труд. И вот МОК этот труд совершил в предельно деликатной форме, обозначив свое представление о том, каким образом передается ДНК.

И главное, что Мутко-то, я знаю, он хороший очень – хороший, не глупый. Вот зачем он берется употреблять слова, смысл которых в принципе не понимает? – подытожил Невзоров.

Стоит также отметить, что в антидопинговом докладе юриста Ричарда Макларена говорится не о следах мужской ДНК в женских пробах, а о подмене проб двух игроков женской хоккейной сборной мужскими анализами, пишет «Газета.Ру». То есть ни о каком «загрязнении» проб после сексуального контакта в данном случае речи, по всей видимости, не идет.

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