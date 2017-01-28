Приехавший в отель Лукашенко стал объектом шуток на НТВ

В последней программе российского телеканала НТВ «Международная пилорама» была шутка с упоминанием главы Беларуси.

В передаче посмеялись на тему «компромата» на президента США Дональда Трампа, который был назван фальшивкой.

Тигран Кеосаян поговорил с «той самой проституткой из того самого отеля» о ее связях с различными политиками. Оказался в их числе и Александр Лукашенко.

— А из наших кто-нибудь?

— Наши часто заходят.

— Что говорят?

— Говорят, что денег нет. Ну, я за так даю. Своим не жалко. Такой уж мы народ — свои нас могут и бесплатно... Лукашенко вот всегда в кредит просит и по внутрироссийским ценам. Ну, я тоже даю. Он же тоже почти наш.

— И что он делает?

— Ничего особенного. Просыпается среди ночи, расстреливает меня, успокаивается и опять спит.

В «Международной пилораме» регулярно появляются шутки об Александре Лукашенко. В декабре там обсудили его встречу с актером Стивеном Сигалом.