За взятку задержан идеолог предприятия ЖКХ Минской области

Управленец был задержан с поличным 24 января при получении взятки в $ 400.

В этот же день Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам совместной оперативной разработки Пинского межрайонного отдела УДФР КГК Брестской области и ДФР КГК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки).

Установлено, что заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области с августа 2015 года вымогал от руководителя коммерческой структуры денежные средства за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию, передает БЕЛТА.

Указанную сумму он получил, находясь в личном автомобиле.