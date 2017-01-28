Скончался первый глава «ЛНР»

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер. Об этом заявил РБК экс-премьер Донецкой народной республики Александр Бородай и подтвердил источник, близкий к Болотову.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству «ЛНР», Болотов умер в своей квартире в Москве. «По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет», — сказал собеседник агентства.

В апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока».

13 мая 2014 года на Валерия Болотова было организовано покушение. Неизвестные обстреляли его машину, глава «ЛНР» получил тяжелое ранение в плечо и потерял много крови. 14 августа глава «ЛНР» заявил о своей добровольной отставке в связи с плохим самочувствием.

Последнее публичное интервью Болотова взяло агентство «Росбалт». В нем экс-глава ЛНР жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.