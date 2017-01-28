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28.01.2017
Meduza
Передача НТВ про доходы Навального. В четырех абзацах

Вечером 27 января в эфире телеканала НТВ вышел выпуск программы «ЧП. Расследование», он называется «Гражданин Навральный». Его создатели утверждают, что смогли разоблачить оппозиционного политика Алексея Навального и рассказать, где он берет средства на жизнь и общественно-политическую деятельность.

«Медуза» посмотрела программу и коротко пересказывает набор утверждений, в ней содержащийся.

У Навального есть два охранника, внедорожник за 2,5 миллиона рублей и еще один за 3,5 миллиона рублей (сам Навальный после анонса передачи НТВ отчитался о доходах, там фигурирует один автомобиль — прим. «Медузы»). И личный водитель тоже есть. Вот Навальный выходит из ресторана, там в меню есть томленые акульи плавники. На вопросы корреспондентов НТВ, где он берет деньги, Навальный не отвечает или отвечает так: посмотрите мою декларацию о доходах. Но она старая — 2012 год!

Навальный заработал денег на деле «Ив Роше», а до этого был в Кирове общественным советником бывшего губернатора Никиты Белых, но много не зарабатывал — примерно 100 тысяч рублей в месяц. Зато там было дело «Кировлеса».

Семья Навальных любит отдыхать. Вот отель в Санкт-Петербурге, 86 тысяч рублей за четыре ночи. Вот номер с видом на Онежское озеро за 28 тысяч рублей в сутки, а вот еще коттедж в Карелии — 46 тысяч рублей. Всего на отпуск потратили 600 тысяч. Опять поехали отдыхать в Тверскую область — 20 тысяч рублей в сутки за номер, там молочный коктейль 500 рублей стоит. И в Краснодарском крае снимал номера за 12 тысяч в день — вот снимки его семьи, сделанные туристами. А раньше вообще отдыхал за океаном, в Мексике 10 тысяч долларов потратил, ездил по США на арендованной машине, ел омаров с крабами. Сейчас не ездит, зато летом 2016-го отправлял детей в языковую школу в США, хотя мог и в Кинешму их отправить.

Навальный снимает офис в Москве — переплачивает. Его фонд существует якобы на пожертвования, но, может быть, их спонсоры переводят, а не просто граждане. Спонсоры известны — банкир Александр Лебедев, предприниматель Борис Зимин, Альфред Кох через журналистку Ольгу Романову тоже перечислял. И соратник Навального Владимир Ашурков — тоже спонсор, вот его двухуровневая квартира. Сам Навальный поменял квартиру в Марьино на роскошную четырехкомантную, снимает ее за огромные деньги. Охранник в подъезде подтверждает. А есть еще у Навального зарубежные партнеры. Вот — посол Венгрии к нему приезжал, а вот посол Германии — он раньше в разведке работал. С бывшим премьером Бельгии Навальный встречался и с бывшим премьером Швеции Карлом Бильдтом (его называют «кровавым шведом», потому что он был за бомбежки Югославии и «идеологом Майдана»). Еще один источник дохода Навального — акции крупных российских корпораций. Как минимум, 10 миллионов рублей дивидендов получает. Одним словом, Навальный происхождение своих денег скрывает, ведь если начать рассказывать, то придется рассказывать все — и это будет конец его политической карьеры.

Ответ Алексея Навального на передачу НТВ.

 
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