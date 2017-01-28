«Лукашенко, наверное, не понимает, какого франкенштейна он создал»

Удастся ли белорусским властям раскрепостить деловую инициативу?

В Беларуси создана рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Руководителем группы Александр Лукашенко назначил себя.

А на следующий день после этой новости бизнес-сообщество потрясло известие о задержании бизнесмена Александра Кныровича.

Стоит ли верить заявлениям властей о создании благоприятных условий для бизнеса?

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук призывает белорусов требовать освобождения Кныровича. На своей странице в Фейсбуке экономист выступает в поддержку задержанного бизнесмена.

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