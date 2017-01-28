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Общество
28.01.2017
Глава минской милиции внимательно следит за критикой в интернете

Александр Барсуков изучает, за что критикуют как городских правоохранителей, так и его лично.

Какие основные упреки звучат в их адрес, он рассказал агентству «Минск-Новости».

— Требуем навести порядок в увеселительных ночных заведениях — упрекают чуть ли не в расизме. Наводим порядок во дворах и убираем оттуда любителей выпить и похулиганить — обвиняют в предвзятом отношении к этой категории граждан. В то же время никто не хочет жить по соседству с пьяницей и дебоширом, который не дает спокойной жизни окружающим, постоянно собирается с собутыльниками около подъезда, шумит, пристает к прохожим, справляет естественную нужду на лестничной площадке и в лифте.

…Еще некоторые упрекают милицию, что та не дает просить милостыню. В то же время, уверен, все без исключения горожане желают держаться от попрошаек подальше. Нужно понимать: когда даете деньги бездомным, то оказываете медвежью услугу. Ведь, скорее всего, эти пожертвования уйдут на алкоголь, а голодное существование на улице продолжится. Если действительно хотите помочь обездоленному, сообщите в милицию.

В таком случае этого человека доставят в Дом ночного пребывания на Ваупшасова, говорит Барсуков. Кроме того, милиция сотрудничает с Церковью и Костелом, куда тоже принимают некоторых бездомных.

 
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