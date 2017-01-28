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Общество
28.01.2017
Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович

Ему было 64 года.

О трагическом известии сообщила в соцсетях рано утром в субботу его дочь Анастасия:

– Сегодня ночью не стало моего Папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.

Все, кто видел Александра Тихановича в последний год, обращали внимание на то, что он очень похудел из-за болезни, пишет «Комсомольская правда в Белоруссии».

Впрочем, Александр Григорьевич никогда не жаловался и старался выглядеть бодрым. Нам он запомнится невероятно простым в общении, скромным и харизматичным человеком.

Любители музыки помнят его прежде всего как участника ансамбля «Верасы», в котором он выступал с 1973 года. Он играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. В «Верасах» выступала и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии его женой.

После победы на конкурсе «Песня 88» с песней «Счастливый случай» (музыка Эдуарда Ханка, слова Ларисы Рубальской) вместе с Поплавской создал дуэт с одноименным названием. В этом же годы организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Через эту студию прошло немало молодых белорусских исполнителей, в том числе Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой».

Долгое время Александр Тиханович занимался отбором участников Беларуси на «Евровидение» в проекте «Еврофест». При этом продолжал активно гастролировать в дуэте с Ядвигой Поплавской. Александра Григорьевича постоянно приглашали в жюри конкурсов. Одним из самых ярких его проектов стал «Звездны дилижанс» на СТВ, который открыл таких артистов, как Катя Иванчикова (IOWA), Дмитрий Колдун, Аня Шаркунова, Дмитрий Карпинчик (Герман Титов).

Сейчас решается вопрос, когда будет похоронен народный артист Беларуси.

 
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