Под Речицей пассажирка авто чудом выжила в жуткой аварии

За несколько минут до столкновения женщина попросила остановить авто, чтобы сходить в туалет.

27 января в 6.40 вблизи деревни Дережня Речицкого района на автодороге Р-82 Паричи-Речица столкнулись автомобили «Мазда 626» и «Фиат Браво», сообщает сайт ГАИ.

В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир «Мазды».

Фото mvd.gov.by

Как сообщили в ГАИ, за несколько минут до столкновения пассажирка «Мазды» попросила остановить авто, чтобы отлучиться в лес. По какой-то причине водитель автомобиля решил развернуться. В этот момент и произошло столкновение в «Фиатом».