Под Речицей пассажирка авто чудом выжила в жуткой аварии
За несколько минут до столкновения женщина попросила остановить авто, чтобы сходить в туалет.
27 января в 6.40 вблизи деревни Дережня Речицкого района на автодороге Р-82 Паричи-Речица столкнулись автомобили «Мазда 626» и «Фиат Браво», сообщает сайт ГАИ.
В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир «Мазды».
Фото mvd.gov.by
Как сообщили в ГАИ, за несколько минут до столкновения пассажирка «Мазды» попросила остановить авто, чтобы отлучиться в лес. По какой-то причине водитель автомобиля решил развернуться. В этот момент и произошло столкновение в «Фиатом».
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