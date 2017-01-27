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Общество
27.01.2017
Кирилл Иванов
«Многие живут на зарплаты ниже этого минимума»

Житель одной из деревень Гродненщины прокомментировал новость о повышении минимального потребительского бюджета.

С 1 февраля размер минимального потребительского бюджета для трудоспособного населения вырастет до 383,34 рубля (рост составит 8,72 рублей), сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты. В ведомстве отмечают, что минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Фото Александра Васюковича, TUT.BY

— Многие в деревне получают меньше этого минимума — по 200-250 рублей. Многое зависит от профессии, стажа, сезона работ, — рассказал «Салідарнасці» житель одного из агрогородков Гродненщины.

По словам собеседника, ставшие легендой благодаря высказываниям Александра Лукашенко зарплаты доярок в последнее время заметно урезали. Если раньше они составляли в среднем 800 рублей, то сейчас многие доярки зарабатывают 400-500 рублей.

— Меньше всех зарабатывают простые полеводы, часть трактористов — около 200 рублей, в сезон полевых работ немного больше, — рассказал сельчанин.

К цифрам официальной статистики мужчина относится с сомнением:

— Конечно, если взять зарплаты специалистов, бухгалтерии и зарплаты простых колхозников, то можно и 500 долларов в среднем по отрасли получить. А нужно начинать с нижнего звена, поинтересоваться, как они выживают.

Не вызывают оптимизма и новости о повышении МПБ и других надбавках. По убеждению собеседника, цены быстро «съедают» доплаты:

— Года два-три назад я мог спокойно прожить на те 3,5 миллиона, что получал раньше. Теперь на эквивалентную зарплату невозможно прожить месяц, чтобы не влезть в долги. Выручает только приусадебное хозяйство.

Работник одной из бюджетных организаций рассказал, что зарплата в 150 рублей у них не редкость:

— И таким деньгам рады, ведь другой работы просто не найти.

У работников нижнего звена зарплаты редко достигают 300 рублей, средний показатель, отображаемый в статистике, как и в первом случае, достигается благодаря зарплатам руководителей и специалистов.

Главная причина, почему люди держаться за неприлично низкие зарплаты — страх потерять даже такую работу и перейти в разряд тунеядцев.

Для справки

По данным Белстата номинальная начисленная среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 480,9 рублей в растениеводстве и 511,1 рублей в животноводстве.

 
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