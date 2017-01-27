Политолог о назначении Малашко: «Это абсолютно ненормальная ситуация»

Валерий Карбалевич прокомментировал наделавшую шуму рокировку.

– Это абсолютно ненормальная ситуация, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» заметил политический обозреватель Валерий Карбалевич. – Это говорит о том, как в стране происходит подбор и назначение кадров на важные должности. Это просто смешно, когда чуть больше месяца человека работает и тут же его меняют. Власти уверяют, что в стране сохраняется стабильность и порядок, потому что более 20 лет один человек у власти. Оказывается, что не совсем порядок.

Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко

Напомним, 27 января глава государства назначил министром здравоохранения Валерия Малашко, который совсем недавно – 15 декабря 2016 года – стал министром труда и социальной защиты.

– Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место, – признался Лукашенко новоназначенному министру.