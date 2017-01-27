В выходные ожидается плюсовая температура, мокрый снег и туман

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

28 января в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, слабый гололед.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-5°С, максимальная днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

29 января ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу страны, ожидаются небольшие осадки — мокрый снег, дождь, слабый туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-7°С, по востоку при прояснениях она понизится до -9°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -4°С до +2°С.

30 января ночью в отдельных районах, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах Беларуси пройдет небольшой снег, мокрый снег.

Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -5..+1°С; в юго-восточных районах ночью при прояснениях до -11°С, днем до -8°С