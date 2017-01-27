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Политика
27.01.2017
Салiдарнасць
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко

В пятницу глава государства совершил ряд назначений – первых замминистров, председателей райисполкомов и руководителей другого уровня. Вот на какие перестановки СМИ обратили больше всего внимания.

Главной сенсацией стало назначение министром здравоохранения Валерия Малашко, которые всего месяц тому стал министра труда.

Из Минэкономики ушел первый заместитель министра Александр Заборовский — самый молодой и либеральный в команде министерства, традиционный переговорщик с международными организациями, отмечает TUT.BY.

Александр Заборовский и Кирилл Рудый. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А первым заместителем министра спорта и туризма стал 49-летний Вячеслав Дурнов – бывший подчиненный Натальи Кочановой по Новополоцкому горисполкому.

 
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