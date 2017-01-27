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27.01.2017
Салiдарнасць
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ

Во власти высказались о причинах задержания известного бизнесмена-правдоруба.

Фото probusiness.by

КГБ: всего задержаны 11 человек

Комитет государственной безопасности подтвердил факт задержания известного бизнесмена и блогера, руководителя компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича.

Такая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1".

По результатам оперативной разработки задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек. Среди задержанных и Александр Кнырович.

Установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции. Путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики злоумышленники организовывали теневые тендеры. При этом суммы "откатов" закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов. То есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения. За два последних года фирма "СарматТермо-Инжиниринг" таким криминальным путем поставила госструктурам труб на Br90 млн.

Лукашенко: «Все, кто к этому причастен, будут сидеть»

Александр Лукашенко прокомментировал задержание бизнесмена Александра Кныровича, передает его пресс-служба.

– Этот вопрос был на контроле, и я поручил без всяких отсрочек и боязни раскрутить его. Как окунулись - там сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили всю темную бухгалтерию. Самое главное, он же сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину. Снисхождения к жуликам никакого не будет. Вор должен сидеть в тюрьме - вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, будут сидеть, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кнырович: «Эта история – диагноз госаппарату»

Романчук: «Силовики абсолютно не понимают, что происходит в экономике»

До появления объяснения со стороны КГБ, известный экономист Ярослав Романчук отметил в комментарии «Салідарнасці», что силовые органы «живут в своем коконе, абсолютно не понимая, что происходит в экономике».

– Создается впечатление, что они в какой-то казарме живут и им кажется, что мир поделен на врагов и не врагов, – заметил Ярослав Романчук. – Ощущение, что предприниматели – это враги, в силовых структурах такое сильное, что иногда просто пугаешься. 

Собеседник считает, что сейчас белорусы «пожинают плоды полной изоляции силовиков от гражданского общества».

– Силовики все это время варились в своем соку и превратились в группу, которая только и умеет, что использовать наручники, конфискацию, аресты для решения всех вопросов. Что будет завтра их мало волнует.

 
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