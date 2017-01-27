Минчане устроили на пикет на открытии торгового центра с участием Кобякова

На открытии торгового центра «Дана Мол», в котором должны были поучаствовать премьер-министры Беларуси Сербии, жители комплекса «Маяк Минска» устраили протест против нарушений договоров на стройку, передает «Радыё Свабода».

В пикете участвуют жители комплекса Светлана и Павел. Они держат плакаты с надписями «Долой из Минска лжеинвестора из Сербии!», «Долой коррупцию в Первомайском исполкоме!», «Квартиры «Маяка» — жить невозможно!».

Как рассказала БелаПАН Светлана, они протестуют против некачественного строительства, удешевления стоимости жилья, неоднократной корректировки проекта. При этом, по ее словам, стоимость квадратного метра для дольщиков третьей очереди комплекса «Маяк Минска» не менялась. Будущие жильцы платили около 1.500 долларов за квадратный метр.