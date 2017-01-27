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Общество
27.01.2017
Салiдарнасць
Мингорисполком рассказал, что делать тем, кто не признает себя «тунеядцами»

Для освобождения от уплаты «налога на тунеядство» минчанам нужно обращаться в службу «Одно окно» (пр. Независимости, 8).

Также можно обращаться в службу «Одно окно» администрации района по месту жительства (месту пребывания), сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Гражданину вместе с заявлением предлагается предоставить сведения о своих доходах и совместно с ним проживающих членов его семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

 Максимальный срок осуществления административной процедуры — 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций — 1 месяц.

Плата при осуществлении административной процедуры не взымается.

Напомним, местные власти вправе освобождать от уплаты сбора на финансирование государственных расходов граждан в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков приводил примеры ситуаций, которые могут быть приняты как «трудные» (цитируется по БЕЛТА):

— Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому. Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина).

 
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