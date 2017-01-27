Глава государства назначил министром здравоохранения Валерия Малашко, который совсем недавно – 15 декабря 2016 года – стал министром труда и социальной защиты.

Фото: mogilev-region.gov.by

Александр Лукашенко так объяснил свое странное решение:

«Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место. Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения… Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен».

Если судить по информации в разделе «руководство» сайта Минтруда, Валерий Малашко пока остается его руководителем.

Валерий Малашко по профессии врач. До недавнего назначения в правительство он работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.

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