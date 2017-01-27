Как могут изменить минимальный трудовой стаж для части белорусов

Белорусские власти могут пересмотреть требования страхового стажа для некоторых категорий людей с длительными «кредитными» периодами.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает БЕЛТА.

Замминистра пояснил, что новые требования по страховому стажу для назначения трудовой пенсии могут быть пересмотрены в отношении женщин, родивших четверых детей (для тех, кто родил пять детей, сохранен низкий порог страхового стажа).

«Кредитный» период у них может составить около 16 лет в связи с отпусками по уходу за ребенком до 3 лет. Эта ситуация будет дополнительно изучена.

В то же время, добавил чиновник, предложения о включении в страховой стаж «не страховых» периодов (нахождение в декретном отпуске, получение образования, военная служба, уход за малолетними детьми, детьми-инвалидами, престарелыми) не поддерживается, поскольку для их реализации потребуются дополнительные средства.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут только назначить социальную, отмечает TUT.BY.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.