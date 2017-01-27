Помогут ли китайцы белорусам завоевать мировой рынок спецмашин?

Эксперты оценили будущее альянса белорусских машиностроителей с китайскими коллегами.

Первый продукт сотрудничества МАЗ–Zoomlion — 60-тонный автокран КС-6576Z-1. Фото abw.by

МАЗ и китайская компания Zoomlion намерены создать в ближайшее время совместное предприятие для выпуска спецмашин: автокранов, автобетононасосов, автомобильных смесителей и коммунальной техники.

— Это не обычная калька. Мы будем создавать уникальную технику, с которой можно выходить на мировой рынок, — заявил замначальника управления продаж спецтехники и шасси холдинга «БелавтоМАЗ» Юрий Пивоваров, который возглавит новую компанию.

В течение 5 лет белорусско-китайское СП планирует собрать более 900 спецмашин. Предполагается, что основными рынками сбыта станут: Россия, Украина и Казахстан, а также Литва, Латвия, Польша, Болгария и Венгрия, страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Оправдаются ли надежды авторов этого проекта?

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