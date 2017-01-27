СК показал мухобойку, которой житель Витебщины убил мать

В преступлении обвиняется 37-летний житель одного из населенных пунктов Дубровенского района.

По версии Следственного комитета, мужчина пришел после работы домой, в котором находилась его мать со своим сожителем.

– Мать к тому времени уже была в состоянии алкогольного опьянения, что возмутило сына, так как он негативно относился к употреблению ею алкоголя. Возникший словесный конфликт между сыном и матерью перерос в несколько ударов руками по голове, которые, как считал сын, должны были отрезвить мать и привести ее в чувство, – рассказала подробности произошедшего официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, позже вечером, когда мать и сын остались наедине, конфликт разгорелся с новой силой. Сын несколько раз ударил мать руками, а также схватил стоящую рядом мухобойку и нанес ею удары по различным частям тела. Спустя несколько часов 56-летняя женщина умерла.

– Когда сын обнаружил ее лежавшей на диване без признаков жизни, вызвал скорую помощь. По результатам исследования экспертами установлено, что нанесенные телесные повреждения относятся к тяжким и состоят в причинной связи с наступившей смертью, – сообщила представитель Следственного комитета.

Сейчас мужчину обвиняют в «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью». По ней ему грозит наказание в виде тюремного срока от 8 до 25 лет, а также пожизненное заключением или смертная казнь.