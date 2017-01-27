Лукашенко посоветовал министрам, не верящим в повышение зарплат, «сложить портфель» и уходить. Байнет отреагировал.

Бурная дискуссия в сети развернулась после того, как Александр Лукашенко в ходе встречи с научными и научно-педагогическими работниками вновь заговорил о повышении средней зарплаты в Беларуси до уровня 500 долларов.

– Средняя зарплата в 500 долларов – это не заоблачная цифра, – заявил он. – Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500.

Пятерка по «сейшеловедению»!

Пользователи Байнета на заявления главы Беларуси отреагировали без энтузиазма, предложив ему несколько альтернативных вариантов. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«А он сам сколько раз в год отдыхает, когда рабочие по 350 долларов получают?»

«Идеи Шарикова прочно пустили корни на белорусской земле…»

«Пора Белстату придумывать новую формулу расчета средней зарплаты».

«Средняя зарплата – это зарплата, которую большая часть населения никогда не получала».

«Я уже предполагаю, чем это может закончиться: сейчас на каждую мало-мальски работающую частную организацию будут приходить письма из администрации с «просьбой» увеличить зарплаты работникам…»

«Немножко математики. Сейчас, по словам Лукашенко, средняя зарплата около 417 долларов. До 500 нужно добрать 20 %. Чтобы не раздувать в очередной раз инфляционный и девальвационный пузырь, нужно обеспечить адекватный рост производительности труда, а, соответственно, и производства продукции. А теперь задачка: если мы в этом году произведем на 20 % больше продукции, то кто ее купит, если в 2016 году у нас ее купили на 2,6% меньше, чем в 2015?»

«Если с нас снять свору чиновников-дармоедов с их поборами, мы и сами себе сделаем «по пятьсот». Отойдите и не мешайте».

«Даешь прогрессивную систему ставок подоходного налога и чиновников 70% сократить... Сразу будет все прозрачно и справедливо».

«Одного портфеля положенного на полку вполне бы хватило».