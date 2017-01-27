Билеты на концерты группы Михалка продают по профсоюзной линии

В сети появилась фотография объявления, сделанная в Гродно. Текст гласит, что члены профсоюза могут купить билеты на концерт Brutto в Ледовом дворце спорта с 50-процентной скидкой.

Организаторы гастрольного тура Brutto подтверждают: на фото не «фейк». Действительно, такое объявление размещено в Гродно, пишет onliner.by.

По словам представителей агентства, это единственный город тура, в котором действует такая практика. По этому поводу коллектив Brutto и организаторы тура группы подготовили коллективный комментарий.

— Как же здорово быть членом профсоюза! Профсоюзы действительно заботятся о своих членах вне зависимости от музыкальных предпочтений. Мы уверены, что зрители концертов и Александра Солодухи, и группы Brutto получат незабываемые эмоции. К тому же, членам профсоюзов повезло: цена билетов стала ниже.

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