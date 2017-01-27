Президентский спортивный клуб лишили налоговых льгот

А вместе с ним и футбольный клуб «Динамо-Минск».

С 13 января 2017 года вступило в силу решение Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 255 «Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов», сообщает журнал «Главный бухгалтер».

В числе прочего это решение предусматривает сокращение перечня организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость.

Из перечня исключены Президентский спортивный клуб, футбольный клуб «Динамо-Минск», велосипедный клуб «Минск», государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска.

Льготный коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке представительству Национального олимпийского комитета Беларуси в городе Минске.