Эксперт ЕБРР: Беларусь выйдет из рецессии, но рост будет медленным

Как переход к рыночной экономике сказывается на состоянии разных слоев населения и кто выигрывает от реформ — главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев представил ежегодный исследовательский отчет Transition Report, посвященный неравенству.

Сергей Гуриев. Фото: Reuters

Результаты доклада ЕБРР о переходном процессе Transition Report за 2016-2017 год основаны на уникальном исследовании: «Lifeintransition» («Жизнь в переходном периоде») – это третий раунд опроса, который был проведен в 2015-2016 году среди более 51 000 домохозяйств в 34 странах.

Прогноз экономической ситуации в Беларуси на 2017 у ЕБРР более оптимистичный, чем у других международных организаций: рецессия в Беларуси заканчивается и начинается очень медленный рост экономики.

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