«Если безработный заплатит налог — будет ли проверка, где же он взял деньги?»

Как белорусы выкручиваются, чтобы не платить налог на тунеядство.

Десятки тысяч просмотров набирают видео блогера из Кобрина Михаила Лыщика.

«Если безработный гражданин заплатит налог — будет ли вестись проверка, где же он взял деньги?», — спрашивает у налоговой блогер.

Когда он получил «письмо счастья», пошел по чиновничьим кабинетам именно с такими вопросами.

«Нигде конкретно на мои конкретные вопросы не было ответа, из налоговой меня отослали в райисполком, из райисполкома — в налоговую. И так несколько раз по кругу. Где меня видели с камерой, шли запреты на съемку, не позволяли, ссылаясь на какие-то пункты из законов, которые мне так и не показали», — рассказал Михаил.

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В комментариях под видео интернетчики делятся своими рецептами, как обойти уплату налога

«Парень, не плати! Дождись суда, пусть завалятся бумажным мусором! А работать принудительно не заставят!!!».

«Если мне придет такая [бумажка], напишу еще на налоговую заявление в милицию. Поскольку нет работы, а с меня требуют деньги, тем самым толкая меня на преступление (кража, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность)», – советуют зрители Лыщика.

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