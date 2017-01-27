«Опасения, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб прокомментировал итоги эксперимента TUT.BY о том, как повели себя депозиты в разных валютах в прошлом году.

В начале 2016-го были «оформлены» депозиты на год в разных валютах на суммы, эквивалентные 50 миллионам старых белорусских рублей. Вклад в белорусских рублях с доходностью 33,85% показал лучший результат, обогнав на финише депозит в российских рублях всего на 0,9%. Этого нам помог добиться условно оформленный депозит на 360 дней под фиксированную ставку в 30% годовых.

— Этот эксперимент в режиме реального времени длиною в год оказался весьма поучительным, — подвел итоги старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Во-первых, депозит в белорусских рублях, открытый год назад, за счет разницы в процентных ставках не только уверенно победил долларовый и евровый, но и с трудом вырвал победу у депозита в сильно выросшем за год российском рубле. Опасения критиков, многократно писавших в течение года о том, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались...

Ну и наконец, безусловное фиаско по сравнению с депозитами потерпели попытки хранить деньги «под подушкой». Причем обе тактики: весь год «сидеть» в долларах, или пытаться «спекулировать» наличной валютой, периодически перекладываясь из одной в другую, оказались одинаково безуспешными и невыгодными.