В каких странах Евросоюза не стесняются носить белорусское

С кем придется конкурировать отечественному легпрому на европейском рынке?

Белорусы опутали синтетическими нитями Европу

Отмена квот на поставки в ЕС белорусского текстиля, за которую проголосовали депутаты Европарламента, дает шанс отечественным производителям закрепиться на одном из самых богатых рынков мира.

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Как свидетельствуют данные Национального статистического комитета, по итогам января-ноября 2016 года самой популярной статьей экспорта белорусского легпрома стали нити комплексные синтетические. Крупнейший покупатель этих изделий Германия. В эту страну было поставлено нитей на сумму 9,1 млн долларов. Вторым по значению покупателем такого товара являются Нидерланды: приобрели продукции на 7,9 млн долларов.

О топ-10 крупнейших экспортных позиций белорусского легпрома в Евросоюзе читайте здесь.