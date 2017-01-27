Белла Хадид показала грудь в Париже
На этой неделе модели вовсю резвятся в Париже, где проходит очередная неделя моды.
Сначала Кендалл Дженер появилась на публике в прозрачной блузке. Правда, соски она целомудренно прикрыла наклейками.
Через день подругу переплюнула Белла Хадид.
«Модель года» явилась на вечеринку Dior в платье этого бренда. Причем под прозрачный шифон бюстгальтер она не надела.
Весь вечер Хадид фотографировалась с гостями, явно наслаждаясь произведенным фурором.
Но и Кендалл Дженнер, и Белле Хадид далеко до Моники Беллуччи, которая весной 2015-го тоже прогулялась по Парижу без лифчика.
Белла Хадид полностью обнажилась для Vogue