Белла Хадид показала грудь в Париже

На этой неделе модели вовсю резвятся в Париже, где проходит очередная неделя моды.

Сначала Кендалл Дженер появилась на публике в прозрачной блузке. Правда, соски она целомудренно прикрыла наклейками.

Через день подругу переплюнула Белла Хадид.

«Модель года» явилась на вечеринку Dior в платье этого бренда. Причем под прозрачный шифон бюстгальтер она не надела.

Весь вечер Хадид фотографировалась с гостями, явно наслаждаясь произведенным фурором.

Но и Кендалл Дженнер, и Белле Хадид далеко до Моники Беллуччи, которая весной 2015-го тоже прогулялась по Парижу без лифчика.

Белла Хадид полностью обнажилась для Vogue