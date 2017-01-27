Самая красивая пожарная мира

30-летняя Гунн Нартен работает в пожарной службе и фитнесс-тренером.

С подачи британской The Daily Mail норвежку начали называть в сети «самой привлекательной женщиной-пожарным» в мире.

По словам Нартен, она решила стать пожарным в 19 лет, так как всегда была активной и всегда мечтала стать частью команды, а эта работа позволяет совместить сложные задачи и помощь людям.

– Когда я подала заявление о приёме на работу в пожарную часть, моя мама сказала: «Я никогда не слышала о женщинах-пожарных раньше. Почему ты?». И я ответила: «Почему не я?» – рассказывает Гунн.

Нартен регулярно предлагают поработать моделью. Но она берется только за проекты, продвигающие здоровый образ жизни.

По словам Гунн, она создала свой блог в Инстаграме, чтобы вдохновлять людей на разрушение стереотипов и следование своим мечтам.

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