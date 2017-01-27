В России мать отравила младенца алкоголем в грудном молоке

В суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летней жительницы Прокопьевска (Кемеровская область) в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемая покормила месячного ребенка грудным молоком, после чего уложила его спать. Следует отметить, что в течение дня женщина выпила около двух литров пива.

Утром мать обнаружила, что сын не подает признаков жизни, вызвала «скорую помощь». Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стало отравление алкоголем.

Самое удивительное, что обвиняемая не была неопытной мамой. Скончавшийся ребенок был у нее третьим. Причем семья характеризовалась положительно и ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала.

Любительнице пива грозит лишение свободы на срок до двух лет.