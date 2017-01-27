Глядя на то, что в последнее время творится с нашей футбольной сборной, еще больше ценишь события относительно недавнего прошлого. В минувшем году стукнуло 15 лет одной спортивной сказке (хоть и без счастливого конца).

Сборная Беларуси по футболу подарила мне несчастливое детство. Наверняка, во второй половине 90-х у нее было несколько побед, но ни одной из них я не помню. А вот проигрывала команда почти всегда и очень разнообразно. Когда я впервые выбрался с отцом в Минск на стадион «Динамо», наши атаковали на протяжении почти всего матча с шотландцами, но проиграли 0:1, пропустив с пенальти.

Мы проигрывали дома и в гостях. Проигрывали топ-командам и несчастной Андорре. Проигрывали после безобразной игры и забивая красивые голы. Проигрывали после того, как вели в счете, и после, того как пропускали на первых минутах.

Однажды я даже решил, что причина во мне, точнее в том, что я смотрю каждый матч сборной. Тогда я целенаправленно вышел из дома на два часа, пока наши играли с латышами. Когда вернулся к последней минуте и дрожащими руками нажал на кнопку пульта, оказалось, что мы проиграли со счетом 0:2.

Все мое детство сборная Беларуси по футболу занимала последние места в группах отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы. Когда наши дома однажды скатали унылую безголевую ничью с датчанами, то тренерский штаб ликовал сильнее, чем французы после победы на чемпионате мира.

Это была истинная команда неудачников. Казалось, что более нелепой команды в Европе не существовало.

Ребятам моего поколения совершенно точно сломали бы психику, если бы не неожиданное событие 2000 года. Главным тренером бедной сборной стал Эдуард Малофеев. Помню, я удивился, что знаменитый тренер еще жив. Оказалось, Малофеев прозябал в российской глуши, тренируя каких-то полулюбителей.

Все было как в Библии: спасать родину пришел мессия. За Василичем закрепилось это прозвище не столько из-за его отсылок на пресс-конференциях к христианским текстам, сколько из-за поставленных целей. Внимание: Малофеев заявил, что наша команда неудачников пробьется на чемпионат мира.

Трудно объяснить людям далеким от спорта, какое значение имели эти слова. Поверьте: речь шла о чуде. То, что я увидел в следующие полтора года, навсегда врезалось мне в память.

Помню каждый матч и ожидание его. Самое поразительное – наши научились выигрывать. Это были все те же белорусские футболисты, но совершенно иная команда.

Осенью наши обыграли Уэльс и Армению. Весной в адовом матче в Киеве, где на поле за украинцев бегали Шевченко и Ребров, где на скамейке сидел легендарный тренер Лобановский, где 70 тысяч на «Олимпийском» рвали за них глотку, белорусы сумели не пропустить и сыграть вничью.

Лидеры той сборной – Белькевич и Хацкевич

И сразу после этого наши играли дома с Норвегией. Это был равный, ничейный матч. Но в концовке невидимый луч с небес показал на Рому Василюка. На последней минуте он попал в штангу. Мяч снова отскочил к Роме. Он не хотел бить, просто не успел среагировать, но мяч сам залетел в их ворота – 2:1.

Я бился в припадке. Казалось, чудо постучало к нам в двери. Была пройдена половина турнирного пути, а белорусы находились среди лидеров.

Летом с теми же норвежцами наши сыграли на выезде вничью. Валентин Белькевич забил сумасшедший гол.

Вратарь Гена Тумилович тащил все, но когда наши пропустили в ответ, так расстроился, что обматерил судей и был удален с поля.

Эти матчи были для меня главным событием жизни. Все лето я думал не о поступлении в ВУЗ, а верил и боялся верить в наш выход на чемпионат мира.

А 1 сентября нас отправили в нокдаун. В решающем по сути для наших матче в Минске было зафиксировано поражение от украинцев.

У Малофеева сдали нервы, и лучшие игроки – киевские динамовцы Хацкевич и Белькевич – покинули сборную.

После такого поражения наши, казалось, лежали на ринге и не знали, смогут ли подняться. Но сказка продолжилась. Через несколько дней белорусы разгромили вышедших на чемпионат мира поляков. Роман Василюк, скромный белорусский парень, совершил лучший поступок в жизни, забив им 4 (!) гола.

Странно проиграв в заключительном матче группы Уэльсу (0:1), наши лишились возможности пробиться на чемпионат мира через плей-офф. Чуда не произошло. Но и сегодня, спустя чуть более 15 лет, то выступление белорусской сборной остается лучшим за все годы участия в отборочных турнирах.

История наглядно показала, что без мечты, постановки высоких целей и упорства в их осуществлении, вырваться из числа аутсайдеров не получится.