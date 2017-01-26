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26.01.2017
В Крыму ФСБ задержала адвоката, который вел громкие дела крымских татар

Президент США поручил начать строительство стены на границе с Мексикой. В Беларуси нашли украденную наркоторговцами картину Шишкина. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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